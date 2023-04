Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 et ses voisins européens sont restés partagés

WDP (26,48) reculait de 3,99% mais, ne cédait en fait que 0,39% compte tenu de son détachement de coupon, les pertes étant dès lors emmenées par Melexis (84,50) qui chutait de 3,26% après avoir déjà perdu 6,7% la veille. Solvay (106,15) et arGEN-X (342,80) suivaient avec des baisses de 2,30 et 1,27% alors que UCB (85,54) et Galapagos (35,10) s'appréciaient de 0,33 et 0,66%. AB InBev (59,69) avait porté son recul à 0,86%, KBC (65,00) cédant 0,09% alors que Ageas (39,99) avait viré de 0,40% à la hausse. Proximus (8,14) et Sofina (206,40) valaient 2,29 et 1,78% de plus que la veille, Aperam (32,79) regagnant 1,67% alors que Umicore (29,32) perdait 0,07%. Agfa-Gevaert (2,59) perdait par ailleurs 2,8% supplémentaires, Unifiedpost (4,05) chutant de 4,7% tandis que les résultats de Kinepolis (45,20) étaient accueillis par un gain de 2,5%, ceux de Telenet (21,06) faisant reculer le titre de 0,1%. Sequana Medical (3,42) rebondissait de 10,3% alors que Biosenic (0,0898) et Biocartis (0,607) abandonnaient 10,2 et 3,5 pc en compagnie de Celyad (0,662), en baisse de 4,6%. Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,1010 USD, contre 1,1055 dans la matinée et 1,1065 la veille. Le lingot se négociait autour de 57.920 euros, en recul de 265 euros. (Belga)