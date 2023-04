Challenge Tour - Alan De Bondt meilleur Belge après le premier tour à Abou Dhabi avec une 61e place

De Bondt, 26 ans, a rendu une carte de 72 coups, le par, avec trois birdies et trois bogeys pour prendre la 61e place et se classer meilleur Belge. Christopher Mivis, avec deux birdies et trois bogeys, et Yente Van Doren, avec quatre birdies, un bogey et deux double bogeys, se classent eux à la 82e place après un tour en 73 coups. L'Anglais Tom Lewis occupe lui la tête après un premier tour en 64 coups, huit sous le par. Il compte un coup d'avance sur son compatriote Joshua Grenville-Wood et le Français Julien Sale. (Belga)