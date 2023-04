Championnat du monde de snooker - Luca Brecel rencontrera le Chinois Si Jiahui en demi-finale

Plus tôt dans la journée, Brecel avait réalisé un exploit en battant 13-10 le N.1 mondial, tenant du titre et septuple champion du monde anglais Ronnie O'Sullivan. Brecel atteint le dernier carré du Mondial pour la première fois de sa carrière. Si, qui a aussi éliminé Shaun Murphy (WS-4) et Robert Milkins (WS-14), disputera sa première demi-finale dans un tournoi de ranking. Un quart de finale à l'European Masters, en août 2022, était son meilleur résultat jusqu'ici. Les deux joueurs ne se sont encore jamais rencontrés. La demi-finale, au meilleur des 33 frames, se jouera jeudi, vendredi et samedi. L'autre demi-finale opposera le Nord-Irlandais Mark Allen (WS-3) à l'Anglais Mark Selby (WS-2). Allen s'est joué du Gallois Jak Jones (WS-52) 13-10. Selby a remporté le duel entre deux quadruples champions du monde contre l'Ecossais John Higgins (WS-11) 13-7. La finale se jouera dimanche et lundi au meilleur des 35 frames. Le vainqueur remportera 500.000 livres sterling (564.500 euros), le deuxième 200.000 livres (226.000 euros). Avec sa demi-finale, Brecel s'assure un gain de 100.000 livres (113.000 euros). Il grimpera au septième rang de l'Order of Merit. Le Limbourgeois, 28 ans, peut même devenir N.2 mondial. Pour cela, il doit gagner le tournoi dans une finale contre Selby. Si Allen gagne le titre, il détrônera O'Sullivan. (Belga)