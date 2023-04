Coupe de Belgique - Jonathan Lardot au sifflet pour la finale de la Coupe

Lardot, 39 ans, avait déjà arbitré la finale de la Coupe, en 2018, entre Genk et le Standard, avec une victoire liégeoise à la clé (0-1 après prolongation). Il a dirigé 21 rencontres de championnat cette saison, dont deux de Malines (une victoire et une défaite) et deux de l'Antwerp (une victoire et un partage). En Coupe, il était au sifflet lors la demi-finale aller de la Coupe perdue 1-0 par l'Antwerp à l'Union Saint-Gilloise. Le 'Great Old' s'était ensuite qualifié aux tirs au but après avoir gagné le retour 1-0. Présent pour la 7e fois en finale, Malines tentera de soulever la Coupe pour la 3e fois. L'Antwerp visera une 4e victoire en cinq finales. Malines et l'Antwerp s'étaient déjà affrontés en finale en 1992. Le Matricule 1 l'avait alors emporté aux tirs au but et avait atteint la finale de la défunte Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe l'année suivante, s'inclinant face à Parme en finale. (Belga)