DP World Tour - Nicolas Colsaerts 9e après le 1er tour en Corée du Sud

Colsaerts, 40 ans, a rendu une carte de 69, trois sous le par, après quatre birdies et un bogey. Il compte six coups de plus que le Français Antoine Rozner, leader après un sans-faute et neuf birdies. Rozner possède quatre coups d'avance sur le Sud-Coréen Park Sang-hyun et l'Anglais Andy Sullivan. (Belga)