Invasion de l'Ukraine - Un missile russe fait un mort dans une ville du sud de l'Ukraine

"Vers 01H00 (22H00 GMT), les habitants de Mykolaïv ont entendu quatre fortes explosions", a indiqué le maire de la ville, Oleksandr Senkevitch, sur Telegram. "On sait déjà que l'un des missiles a touché un haut immeuble. Un autre a touché une maison individuelle". Il a ajouté que certains foyers de la ville ont été privés d'électricité. "Pour l'instant, nous avons connaissance de 15 blessés et d'un mort", a indiqué Vitaliï Kim, chef de l'administration militaire régionale. M. Kim et le responsable de la police régionale ont tous deux déclaré qu'un immeuble d'habitation avait été touché. Mykolaïv est située sur la mer Noire, à environ 170 kilomètres de la Crimée, annexée par Moscou en 2014. Les forces russes l'ont fréquemment prise pour cible depuis le début de leur invasion de l'Ukraine en février 2022. Selon le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, plus de 8.000 civils ont été tués en Ukraine depuis cette date. Il a ajouté que ces chiffres, mis à jour pour la dernière fois mi-mars, sont probablement sous-estimés. Mardi, un autre tir de missile sur un musée a tué deux personnes et en a blessé dix à Koupiansk, dans le nord-est de l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait dénoncé une attaque russe "barbare", accusant la Russie d'être "un pays terroriste" qui "fait tout pour nous détruire complètement". (Belga)