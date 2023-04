Jupiler Pro League - Les playoffs débutent ce week-end, le leader Genk reçoit le Club Bruges

Ce week-end, un seul duel sera donc au programme des playoffs pour le titre, dimanche (18h30) entre Genk, vainqueur de la phase classique, et le Club Bruges. En raison de la finale de la Coupe que l'Antwerp joue dimanche, le duel entre l'Union Saint-Gilloise et le 'Great Old' se tiendra mercredi prochain (20h30). Les Brugeois (30 points), qualifiés in extremis pour ce tour final, peuvent difficilement espérer conserver leur titre et semblent destinés à un rôle d'arbitre, alors que Genk (38 points), l'Union (38 points) et l'Antwerp (36 points) devraient se disputer les lauriers. Avec seulement deux victoires lors des sept derniers matchs, Genk semble moins en forme que ses rivaux. Depuis sa dernière défaite en championnat, le 25 février à Westerlo, l'Union a aligné six victoires et un partage tout en jouant, dans ce laps de temps, un match de Coupe de Belgique et quatre d'Europa League. L'Antwerp se présente dans les playoffs fort de six victoires (pour une défaite) lors des sept derniers matchs, avec seulement deux buts encaissés, dont quatre succès consécutifs. En Europe playoffs, La Gantoise (28 points), qui a reçu un coup sur la tête en manquant un top-4 qui lui semblait promis, ouvrira ce mini-championnat contre Westerlo (26 points) vendredi (20h45). Le lendemain (18h15), le Standard (28 points) rendra visite au Cercle Bruges (25 points). Auteur d'un bel exercice, durant lequel il a même rêvé des Champions' playoffs, le Standard a une belle carte à jouer, mais Westerlo et le Cercle pourront jouer totalement libérés durant ces playoffs. (Belga)