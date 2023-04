Kenya: un pasteur arrêté sur des soupçons de fidèles morts dans son église

Ezekiel Odero, chef du Centre de prière et Eglise de la Nouvelle Vie, a été arrêté dans la ville côtière de Malindi à la suite de soupçons de "morts qui ont eu lieu dans sa propriété", a dit Rhoda Onyancha, une responsable de la police régionale. "Nous avons aussi pris des mesures et fermé le centre de prière", a-t-elle dit à la presse, sans donner davantage de précisions sur la nature des soupçons à l'égard de M. Odero et son organisation. M. Odero, tout habillé de blanc, Bible à la main, a été transféré au siège de la police régionale à Mombasa pour y être interrogé. Le télévangéliste aisé attire habituellement les foules dans son église qui peut accueillir quelque 40.000 personnes au sud de Malindi. Selon lui, des bouts de tissus "sacrés" vendus à ses rassemblements peuvent guérir de maladies. La police n'a fait aucun lien avec Paul Mackenzie Nthenge, le responsable de la secte qui préconisait le jeûne extrême et dont 98 fidèles ont été retrouvés morts dans la forêt de Shakahola près de Malindi depuis la semaine dernière. Le pasteur autoproclamé prêchait le jeûne comme moyen de rencontrer Dieu. La plupart des cadavres exhumés sont ceux d'enfants et la police craint que le bilan ne s'alourdisse davantage. Au moins 22 personnes ont été arrêtées dans cette affaire et le gouvernement a promis de réprimer plus durement les sectes qui ont prospéré dans ce pays à majorité chrétienne. Il existe plus de 4.000 églises au Kenya, un pays d'environ 50 millions d'habitants, selon des chiffres officiels. (Belga)