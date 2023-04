La Cité de la Bière fera son retour à Liège du 4 au 6 mai pour sa 9e édition

Près de 70 bières, exclusivement issues de brasseries artisanales, seront présentées aux amateurs lors du festival. En parallèle à ces dégustations, il sera aussi possible de participer à des cours de zythologie, discipline qui se consacre à l'étude de la bière, et d'assister à des brassages en direct. Le public pourra en outre profiter d'une ambiance musicale au son de fanfares et déguster des plats typiquement belges au restaurant du musée. (Belga)