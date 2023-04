L'armée française se dote de munitions rôdeuses américaines, les Switchblade

La firme américaine a reçu le 24 mars la notification d'une nouvelle commande d'une nouvelle tranche de ces munitions, pour un montant de 64,5 millions de dollars (58,4 millions d'euros), par le bureau de projet Tactical Aviation and Ground Munitions (TAGM) de l'US Army. Les clients sont également de deux armées étrangères, dont l'armée française. Cette commande s'ajoute à une précédente, d'une valeur initiale de 231 millions de dollars au profit de l'US Army. "Parfaits pour une utilisation contre des cibles au-delà de la vue directe, les systèmes Switchblade ont été autorisés par le gouvernement américain pour une utilisation par l'Ukraine et d'autres pays après le début de la guerre russo-ukrainienne en 2022", a précisé AeroVironment dans un communiqué reçu jeudi à Bruxelles. Munition qualifiée de rôdeuse - ou de kamikaze - le Switchblade 300 peut voler une vingtaine de minutes et frapper des cibles à une distance de 10 km. "Le Switchblade 300 continue d'être une arme essentielle dans l'arsenal de systèmes sans pilote des forces armées ukrainiennes", a déclaré le vice-président d'AeroVironment et directeur général de la division Tactical Missile Systems d'AeroVironment, Brett Hush, cité par le communiqué. "Nous sommes honorés que le Switchblade 300 continue de soutenir l'armée américaine et nos alliés", a-t-il ajouté. Le nombre de systèmes acquis par la France n'est pas détaillé, mais le journal 'Ouest France' évoque le chiffre de 70. Les Switchblade seront livrés d'ici à juillet 2024, avec de premières livraisons dès 2023, selon le quotidien. (Belga)