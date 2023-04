L'art contemporain à l'honneur au musée de la Boverie à Liège

Après "Collectionneuses Rothschild, mécènes et donatrices d'exception", la Boverie poursuit son exploration du collectionnisme en dévoilant, pour la première fois, des œuvres provenant de collectionneurs et collectionneuses liégeois(e)s d'art contemporain. Cette nouvelle exposition s'intitule "Private Views". Une sélection de 250 pièces y est à admirer. Il s'agit de pièces presque toutes inédites qui font voyager le visiteur dans cinq décennies de création artistique et que l'on attribue à des artistes aussi bien à la renommée internationale qu'issus de la région. Les œuvres ont été majoritairement sélectionnées autour de dix œuvres issues de la collection permanente du musée des Beaux-Arts de la Ville de Liège, datées du 16e au 20e siècle. Chacune est mise en relation avec des œuvres d'art contemporain "afin d'établir un dialogue entre elles et d'offrir une nouvelle proposition". (Belga)