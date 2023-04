Le chiffre d'affaires de Telenet dépasse les 700 millions au premier trimestre

L'ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) ajusté a lui diminué de 3%, de 328,5 à 319,6 millions d'euros. Telenet prévoit toutefois une amélioration au deuxième semestre compte tenu des révisions tarifaires prévues en juin et de la poursuite "d'un contrôle rigoureux des coûts". Le groupe télécom a également enregistré une croissance nette de 10.900 abonnés fixes-mobiles convergents (FMC), tandis que la base de clients haut débit s'est contractée de 1.800 unités en raison notamment d'un environnement concurrentiel intense. Telenet confirme ses prévisions pour l'exercice 2023 et s'attend à une croissance du chiffre d'affaires située entre 1 et 2%, ainsi qu'à un ebitda ajusté stable par rapport à l'année dernière. (Belga)