Le Jardin botanique de Meise a accueilli un nombre record de visiteurs en 2022

L'an dernier, le Jardin botanique de Meise a ainsi vu défiler 245.521 visiteurs, contre près de 230.000 visiteurs en 2021. Au cours des 10 dernières années, le nombre de visiteurs a même doublé, résultat des efforts entrepris depuis 2014 pour mettre l'institution en bonne place dans l'offre touristique. "Ces efforts portent leurs fruits", constate-t-on au Jardin botanique, où l'on ne boude pas son plaisir. Le Jardin profite également du surcroît de visibilité obtenu durant la pandémie car Meise faisait partie des rares endroits encore accessibles. Ses expositions d'art ont en outre attiré un public supplémentaire. L'année 2022 a aussi été marquée, en septembre, par l'inauguration officielle du Jardin de l'île, un jardin aquatique qui permet aux visiteurs d'emprunter une promenade au-dessus de l'eau pour découvrir différents biotopes aquatiques. L'institution plus que bicentenaire, connue pour la floraison toujours exceptionnelle de l'arum titan, a par ailleurs contribué au sauvetage d'une espèce en voie d'extinction: le brome des Ardennes (Bromus bromoideus) qui a été réintroduit à l'aide de graines stockées par le Jardin botanique et qui pousse à nouveau à l'état sauvage en Belgique. Les taxonomistes de Meise peuvent enfin se targuer d'avoir décrit et nommé l'an dernier 100 espèces nouvelles pour la science, soit 29 diatomées, une algue verte, trois hépatiques, 15 champignons, huit lichens et 44 plantes à fleurs. (Belga)