Le secteur photovoltaïque wallon progresse mais reste loin des objectifs

Selon les chiffres de l'association Energie Commune, le secteur photovoltaïque a connu une "excellente année 2022" avec environ 1.030 MWc installés en Belgique, dont 855 en Flandre, 153 en Wallonie et 24 à Bruxelles. Cette progression s'explique notamment par le contexte géopolitique et la crise énergétique qui ont dopé l'énergie renouvelable dans le secteur résidentiel. La progression wallonne n'atteint cependant pas les nouveaux objectifs gouvernementaux dans le cadre du PACE 2030, qui prévoient une installation annuelle de 460 MWc en moyenne, analyse Edora. "Il est nécessaire de stimuler le secteur, en lui donnant de réelles perspectives de déploiement pour toutes les gammes de puissance", considère la fédération. Elle plaide pour promouvoir les installations au sol de plus grandes tailles en Wallonie afin que le secteur participe à l'accélération de la transition énergétique régionale. Edora prévoit une année 2023 "plutôt encourageante" au niveau du secteur résidentiel avec 12.000 nouvelles installations les premiers mois uniquement sur le réseau d'Ores, mais juge que les mesures permettant d'atteindre un bon rythme d'installation en 2024 (adaptation des réseaux, tarification avantageuse des activités de partage, mesures de soutien techniques) tardent à venir. Le cadre d'investissement pour les entreprises manque par ailleurs de clarté, déplore l'organisation. Selon Edora, le secteur photovoltaïque devrait prochainement fournir environ 4.500 emplois en Wallonie. (Belga)