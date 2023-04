L'Egypte dit avoir accueilli plus de 14.000 Soudanais depuis le début du conflit

(Belga) Plus de 14.000 Soudanais et 2.000 ressortissants d'autres pays sont arrivés en Egypte depuis le début, le 15 avril, des combats meurtriers entre l'armée et les paramilitaires au Soudan, a indiqué jeudi le ministère égyptien des Affaires étrangères.