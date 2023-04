Ligue des Champions féminine - Barcelone élimine Chelsea et se qualifie pour la finale

Au Camp Nou, les Catalanes prenaient le match en mains dès les premières minutes de jeu et multipliaient les occasions sans pour autant faire mouche. Les deux équipes rentraient aux vestiaires avec une statistique impressionnante: neuf tirs à zéro en faveur du Barça. En seconde période, les finalistes en titre trouvaient le chemin des filets via Caroline Hansen (64e, 1-0) et faisaient un grand pas vers la qualification. Chelsea ne tardait cependant pas à réagir et Guro Reiten remettait les deux équipes à égalité trois minutes plus tard (67e, 1-1). La finale est prévue le 3 juin à Eindhoven aux Pays-Bas. (Belga)