Migrations: la Tunisie réclame la "solidarité" de l'UE

La Tunisie, dont certaines portions de littoral se trouvent à moins de 150 km de l'île italienne de Lampedusa, enregistre très régulièrement des tentatives de départ de migrants, majoritairement originaires de pays d'Afrique subsaharienne, vers l'Italie. Les garde-tunisiens ont annoncé avoir secouru ou intercepté plus de 14.00 migrants clandestins originaires en grande majorité d'Afrique subsaharienne, sur les trois premiers mois de l'année, soit plus de cinq fois le nombre recensé pour la même période de 2022. Les départs se sont intensifiés après un discours le 21 février du président tunisien Kais Saied pourfendant l'immigration clandestine, la présentant comme une menace démographique pour son pays. Lors de sa rencontre avec la commissaire européenne, M. Ammar a notamment souligné "l'importance de l'appui de l'Union européenne en faveur de la Tunisie pour mener à bien ses réformes socio-économiques (...) dans le cadre d'un partenariat basé sur le respect mutuel et la solidarité pour mieux gérer les défis communs, y compris la thématique migratoire", selon un communiqué de son ministère. Il a aussi "rappelé la nécessité de traiter les questions migratoires selon une approche globale basée sur un équilibre entre d'une part le développement socio-économique et la promotion des voies légales de mobilité et d'autre part la lutte contre le trafic des êtres humains et de migrants". Fin mars, la Tunisie avait appelé l'UE à montrer "davantage de compréhension" à son égard après que plusieurs dirigeants européens ont tiré la sonnette d'alarme sur la crise que traverse le pays et les risques qu'elle pose pour l'Europe. (Belga)