Mondiaux de judo - Toma Nikiforov est "à 90%" à dix jours des Mondiaux

Cette semaine, l'intensité a grimpé d'un cran aux entraînements à Wilrijk. "Cela va être plus calme par la suite et il s'agit aussi d'atteindre le poids nécessaire pour les Mondiaux. J'ai déjà gagné deux médailles aux championnats du monde mais il me manque celle en or et je vais tout faire pour la gagner. Néanmoins, je reste serein et décontracté", a déclaré Nikiforov, qui combattra dans la catégorie des moins de 100 kilos. Le Bruxellois, 30 ans, n'a plus mis les pieds sur les tatamis depuis la fin février à cause de sa blessure à la cheville. "La préparation a été longue et difficile. Nous nous entraînons encore dur pour nous rapprocher le plus possible des conditions réelles. J'ai hâte de remonter sur les tatamis pour une compétition." (Belga)