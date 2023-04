Morocco Desert Challenge 2023 - Sous la chaleur, Rui Gonçalves et Mathieu Serradori s'imposent dans la 4e étape

Mercredi, pour la première fois, la caravane s'est aventurée dans les dunes. La température était encore plus élevée que les jours précédents. En motos, Walter Roelants (Husqvarna), victime d'une insolation, a notamment abandonné. Rui Gonçalves s'est imposé avec 59 secondes d'avance sur son compatriote Lorenzo Santolino (Sherco). Au général, Gonçalves précède Santolino de 3:27. Mathieu Liebaert (KTM) s'est classé 10e de l'étape et occupe la 7e position au général. Mathieu Serradori continue d'imposer sa loi en autos. Le Français a remporté la quatrième étape avec 8:21 d'avance sur Simon Vitse (Optimus). L'écart au général entre les deux Français est désormais de 13:22. Vincent Vroninks et Kris Hendrickx (Red Lined) ont fini 13e. Vincent Thijs et Tom De Leeuw (Toyota), 15es mercredi, pointent au 8e rang au général. Les Néerlandais poursuivent leur domination en camions. Vick Versteijnen (IVECO) a remporté l'étape devant Janus van Kasteren (IVECO), qui reste leader. Steven Rotsaert, Bram Lapere et Lise Rotsaert (MAN) ont terminé à la 7e place, juste devant Paul Verheyden, Kurt Keysers et Bjorn Burgelman (DAF). Igor Bouwens, Syndiely Wade et Ulrich Boerboem (Iveco) ont suivi en 9e position et se trouvent à la 5e place du général. (Belga)