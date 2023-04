NBA - Miami élimine Milwaukee, New York passe le 1er tour après 10 ans

Miami s'est imposé 126-128 après prolongation à Milwaukee et remporte la série 4 victoires à 1. Les Bucks menaient de 16 points (102-86) à l'entame du dernier quarts-temps, mais, porté par Jimmy Butler (42 points, 17/33 au tir), le Heat revenait dans le coup et arrachait la prolongation 118-118. Dans l'overtime, le Heat prenait 5 points d'avance et tenait bon. Malgré les 38 points de Giannis Antetokounmpo et les 33 de Khris Middleton, la saison de Milwaukee s'achève déjà. Ce n'est que la sixième fois que la tête de série N.8 des playoffs élimine la tête de série N.1. Petite surprise aussi dans l'autre série, où New York (N.5) a battu Cleveland (N.4) 95-106 et, avec 4 victoires à 1, rejoint le deuxième tour pour la première fois depuis 2013. Jalen Brunson (23 points) et RJ Barrett (21 points) ont alimenté le marquoir pour les Knicks, alors que Mitchell Robinson (13 points, 18 rebonds) s'est montré intraitable dans la raquette. Les 28 points de Donovan Mitchell n'ont pas suffi à Cleveland. A l'Ouest, Golden State a réalisé une excellente opération à Sacramento (116-123). Les Warriors mènent 3-2 avant de recevoir le match N.6 vendredi. Stephen Curry (31 points) a été bien aidé par Klay Thompson (25 points), Draymond Green (21 points) et Andrew Wiggins (20 points). De'Aaron Fox a mis 24 points pour Sacramento. Memphis (N.2) s'est relancé contre les Lakers (116-99) grâce à Desmond Bane (33 points) et Ja Morant (31 points). Les Lakers, où Anthony Davis a mis 31 points, restent devant 3-2 avant d'accueillir le match N.6. (Belga)