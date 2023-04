Pékin avertit Séoul et Washington de ne pas "provoquer une confrontation" avec Pyongyang

"Toutes les parties doivent faire face au nœud du problème de la péninsule (coréenne) et jouer un rôle constructif dans la promotion d'un règlement pacifique de la question", a mis en garde la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning. Elle a appelé à ne pas "attiser délibérément les tensions, provoquer la confrontation et brandir des menaces". Lors d'un sommet à Washington avec son homologue sud-coréen Yoon Suk Yeol, le président Joe Biden a averti qu'"une attaque nucléaire de la Corée du Nord contre les États-Unis ou ses alliés ou partenaires (...) provoquerait la fin du régime qui déciderait d'entreprendre une telle action". Les deux dirigeants ont aussi convenu de renforcer considérablement leur coopération en matière de défense y compris nucléaire, et promis de "répondre promptement" en cas d'attaque nucléaire nord-coréenne. Pékin a condamné cette décision jeudi, déclarant que Washington "ignore la sécurité régionale et s'obstine à exploiter la question de la péninsule pour créer des tensions". "Ce que font les États-Unis (...) provoque une confrontation entre les camps, sape le régime de non-prolifération nucléaire et les intérêts stratégiques d'autres pays", a déclaré Mme Mao. Les actions américaines, a-t-elle ajouté, "aggravent les tensions dans la péninsule, compromettent la paix et la stabilité régionales et vont à l'encontre de l'objectif de dénucléarisation de la péninsule". (Belga)