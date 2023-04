Plus de 1.100 personnes rassemblées lors de l'événement à Bruxelles "Be Philanthropy"

Outre le discours d'ouverture de la reine Mathilde, et des interventions de Pierre Wunsch, président de la Fondation Roi Baudouin, et de Vincent Van Peteghem, vice-Premier ministre et ministre des Finances, cette journée de la philanthropie belge et européenne se penchera sur les tendances, les opportunités et les défis de la philanthropie. La journée s'articule autour de quatre thèmes centraux: Be responsible: pour générer un maximum d'impact, le secteur du conseil en philanthropie et de la gestion des fonds est confronté à de nouveaux enjeux et responsabilités; Be enabled: comment partenariats, cadre légal favorable et technologies peuvent-ils faciliter la philanthropie; Be innovative: les façons surprenantes d'aborder les problématiques sociétales, les acteurs du monde de l'entreprise et les jeunes peuvent inspirer l'engagement philanthropique et Be engaged: identifier notamment les motivations des philanthropes. Douze sessions sont prévues au programme en présence d'orateurs du monde entier. Mardi, la Fondation Roi Baudouin avait communiqué les résultats du 7e Baromètre et de l'Index de la Philanthropie, en prémisse de cette journée du 27 avril. Ainsi, une grande majorité des Belges (77%) estiment que la philanthropie contribue à un monde meilleur. Selon le Baromètre, 56% des Belges (52% de francophones et 59% de néerlandophones) ont fait un don en 2022. Il s'agissait d'un don moyen de 250 euros selon l'enquête. Les incitants fiscaux qui prévoient une réduction d'impôts restent une motivation importante pour 63% de la population. (Belga)