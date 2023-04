Réforme fiscale - Une nouvelle proposition sur la table du gouvernement dans quinze jours

"Après les bilatérales, nous avons eu un débat. Une nouvelle proposition tenant compte des différentes préoccupations exprimées autour de la table sera déposée dans quinze jours", a-t-il indiqué, en réponse aux questions de Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) et Joris Vandenbroucke (Vooruit). La date butoir reste "avant l'été", a rappelé le chef du gouvernement fédéral. Alexander De Croo a retracé trois balises pour une réforme fiscale "équilibrée" : "ceux qui travaillent doivent gagner plus, pas d'impact budgétaire et agir sur la compétitivité." Début mars, le ministre des Finances Vincent Van Peteghem avait rendu publique sa proposition de réforme fiscale. Parmi ses mesures phares, il suggère une baisse de la fiscalité sur le travail via notamment une augmentation de la quotité exemptée d'impôts, compensée par un glissement des charges vers les patrimoines et la consommation. Sur ce dernier point, la proposition évoque la suppression des taux de TVA réduits de 6% et 12% au profit d'un taux réduit unique de 9%, à quelques exceptions près. (Belga)