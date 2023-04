Sensibilisation et prévention pour la journée mondiale de la sécurité et santé au travail

Instaurée par l'Organisation internationale du Travail (OIT), un organe onusien, cette journée mondiale entend promouvoir la prévention des accidents et maladies professionnels dans le monde entier. Il s'agit d'attirer l'attention du grand public, des partenaires sociaux et des autorités sur les questions de sécurité et de santé professionnelles. Le 28 avril marque également la Journée internationale de commémoration des travailleuses et des travailleurs morts ou blessés au travail. L'Onu et l'OIT rappellent que plus de 2,78 millions de personnes meurent chaque année des suites d'accidents du travail ou de maladies professionnelles. En outre, on compte chaque année dans le monde quelque 374 millions d'accidents du travail non mortels, qui entraînent une absence du travail. Par ailleurs, certaines formes (travail indépendant, externalisation, contrats temporaires) et conditions de travail mais aussi des innovations technologiques (nanotechnologies, biotechnologie) peuvent faire émerger de nouveaux risques pour les travailleurs, souligne-t-on. En Belgique, en 2021, près de 126.000 accidents du travail avaient été recensés dans le secteur privé, dont 95 accidents mortels. Les conducteurs de camions et les ouvriers polyvalents du bâtiment sont particulièrement exposés à ce risque, à l'instar des intérimaires. Plusieurs actions de sensibilisation et prévention sont prévues ce vendredi dans le pays, comme une campagne de sécurité dans les 14 installations d'incinération de déchets, menée pour la troisième année consécutive. L'objectif est de sensibiliser davantage encore les employés des incinérateurs et les chauffeurs de camions, qui livrent les déchets, à l'importance d'un comportement sûr. Chaque jour, pas moins de 2.000 camions environ entrent en effet dans l'une de ces usines pour décharger des déchets, selon l'association Belgian Waste-to-energy. (Belga)