Tour d'Italie - Harm Vanhoucke dans la sélection de DSM, qui vise les victoires d'étapes

Vanhoucke, 25 ans, disputera son quatrième Giro. Il avait atteint l'arrivée en 2020 et 2021 mais avait abandonné dans la 17e étape l'an passé. Lors de ses trois participations précédentes, sous le maillot de Lotto Soudal, il n'est pas passé loin d'une victoire d'étape, terminant 3e de la 3e étape sur l'Etna en 2020, 3e de la 11e étape à Montalcino en 2021 et 4e de la 8e étape à Naples, où il avait aidé Thomas De Gendt à s'imposer, l'an passé. L'Italien Alberto Dainese, le Néerlandais Martijn Tusveld, les Norvégiens Jonas Iversby Hvideberg et Andreas Leknessund ainsi que les Allemands Niklas Märkl, Marius Mayrhofer et Florian Stork complètent la sélection. "Nous nous rendons sur le Giro avec une bonne équipe qui se concentrera sur les résultats d'un jour", a annoncé Matt Winston, entraîneur de l'équipe. Mayrhofer, Dainese et Märkl formeront le bloc pour les sprints tandis que l'équipe comptera sur les grimpeurs Vanhoucke et Leknessund pour "trouver les bons mouvements" afin de se battre pour les meilleurs résultats dans les étapes, a expliqué Winston. "Pour atteindre ces objectifs, nous aurons besoin de travailler en tant qu'équipe et le faire ensemble, comme un bloc. C'est là que se trouve l'objectif et il le restera afin que, dès que nous atteindrons le kilomètre zéro, nous soyons directement dans la course et nous puissions nous montrer." (Belga)