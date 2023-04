Un chef de la 'Ndrangheta arrêté à Gênes

Le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Piantedosi, a remercié les forces de l'ordre et les a félicitées pour cette opération, qu'il a qualifiée de "grand succès". Recherché depuis 2018, Pasquale Bonavota figurait sur la liste des fugitifs les plus dangereux du ministère italien de l'Intérieur. L'homme est notamment accusé de participation à une association mafieuse, de meurtre, de possession illégale d'armes et de trafic de drogue. Jusqu'à récemment, il était le chef du clan Sant'Onofrio de la 'Ndrangheta, selon les enquêteurs. (Belga)