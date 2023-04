Un taux de réussite de 52% au premier examen de la FIFA pour les agents

Plus de 6.500 candidatures avaient été soumises pour le premier examen de la FIFA pour les agents, organisé le 19 avril dernier, le "premier examen de ce type depuis l'entrée en vigueur du Règlement sur les Agents de la FIFA en janvier 2023." Au final, 3.800 inscriptions ont été enregistrées pour l'examen et 52% des inscrits, soit 1.962 candidats, ont réussi celui-ci. La fédération internationale de football a récemment initié une nouvelle politique à propos de l'exercice de la fonction d'agent dans le monde du football. Dans ce cadre, elle a notamment expliqué l'octroi de licence, lié à la réussite de l'examen, permettait "de renforcer les standards professionnels et éthiques du métier d'agent et ainsi d'améliorer la qualité des services fournis aux clients dans le monde entier". Environ 900 agents, qui étaient déjà enregistrés auprès de la FIFA avant 2015, ont été dispensés de l'examen. Après cette date, l'effondrement de l'ancien système avait permis aux candidats de se présenter bien plus librement en tant qu'intermédiaire, ce qui avait causé des problèmes au cours des dernières années. Les candidats devaient répondre correctement à quinze des vingt questions qui leur étaient soumises pendant l'examen. Ceux qui n'y seraient pas parvenus auront l'occasion de passer des examens de rattrapage le 20 septembre prochain, mais aussi en mai et novembre 2024. (Belga)