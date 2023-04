Une législation sur le service citoyen en préparation

"Un projet de loi a encore été discuté en inter-cabinets ces dernières heures et j'espère le faire valider au sein du gouvernement", a-t-il indiqué, saluant au passage le soutien de son collègue ministre des Indépendants David Clarinval (MR). "Depuis près de 12 ans, ces expériences de service citoyen se développent. Plus d'un millier d'organismes y contribuent dans des circonstances difficiles, sans cadre légal et avec une incertitude quant au financement", a relevé M. Dermagne, interrogé par Marie-Colline Leroy (Ecolo), Georges Dallemagne (Les Engagés) et Jean-Marc Delizée (PS). "Il est temps d'offrir ce cadre et ce financement, et je suis convaincu que nous pouvons construire, bâtir des ponts entre majorité et opposition pour le concrétiser'", a-t-il conclu. (Belga)