WTA Madrid - Mertens après sa victoire contre Marino: "J'ai bien retourné et livré un match solide"

"Ce n'était pas mon premier match sur terre battue, mais cela faisait un petit temps que je n'avais plus joué et je suis dès lors très contente de m'en être bien sortie", a-t-elle expliqué à l'Agence BELGA après sa qualification. "C'est une adversaire qui donnait peu de rythme et il fallait donc que je trouve mes marques et que je parvienne à imposer mon jeu. Je trouve que j'ai bien retourné et livré un match solide. Je n'ai pas commis beaucoup de fautes et ramené beaucoup de balles, comme il faut le faire sur terre battue. J'aurais pu me montrer un peu plus agressive, mais dans l'ensemble, je ne peux pas me plaindre." Pour une place en huitièmes de finale, Elise Mertens affrontera samedi l'Allemande Jule Niemeier (WTA 67), 23 ans, qui a créé la surprise en éliminant la Tchèque Petra Kvitova (WTA 10), 33 ans, tête de série N.10 et lauréate du tournoi WTA 1000 de Miami début du mois. "Les conditions sont un peu particulières à Madrid. Le rebond est plus haut et les balles volent plus en raison de l'altitude mais j'ai déjà signé de bons résultats ici dans le passé", a poursuivi Mertens, quart de finaliste en 2021. "Cela ne me dérange donc pas particulièrement. La clé sera de bien servir et de réussir la transition de la défense à l'attaque. L'an dernier, je n'avais pu être présente ici et je suis dès lors très motivée." (Belga)