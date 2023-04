ATP Madrid - Casper Ruud éliminé dès son premier match par Matteo Arnaldi

Arnaldi, 22 ans et issu des qualifications, affrontera au troisième tour l'Espagnol Jaume Munar (ATP 88), qualifié après l'abandon du vétéran néerlandais Tallon Griekspoor après le premier set. Le Russe Andrey Rublev, 6e mondial et récent vainqueur du Masters 1000 de Monte-Carlo, s'est de son côté défait du Suisse Stan Wawrinka 7-5, 6-4 pour son premier match dans le tournoi. Wawrinka, 38 ans et 84e mondial, avait disposé mercredi de l'Américain Maxime Cressy à l'arraché 6-7 (3/7), 6-3, 7-6 (7/4), après trois années d'absence sur l'ocre madrilène pour blessures. (Belga)