Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 se redresse et termine au-dessus des 3.800 points

Proximus (7,73) restait en tête des baisses avec une chute de 4,99%, AB InBev (59,10) et KBC (64,78) cédant 0,99 et 0,34%. Solvay (108,85) et arGEN-X (348,70) valaient 2,54 et 1,72% de plus que la veille, UCB (84,42) reculant de 1,31% mais, pour une hausse de 0,24% compte tenu de son détachement de coupon. D'Ieteren (170,50) et Elia (124,40) s'appréciaient de 1,61 et 0,40%, Aperam (33,55) et Umicore (29,76) remontant de même de 2,32 et 1,50%. Les immobilières voyaient WDP (27,12) regagner 2,42%, Aedifica (75,75) et Cofinimmo (86,65) remontant de 1,54 et 1,29%. Hors BEL 20, un avertissement de Recticel (12,92) faisait plonger le titre de 27%, écart finalement ramené à 18,8% alors qu'Orange Belgium (14,72) et Agfa-Gevaert (2,55) abandonnaient 2,4 et 1,5%. Bpost (4,458) et Ontex (7,78) étaient positives de 5,6 et 3,2%, Immobel (45,20) et VGP (95,00) progressant de 3,1 et 3%. Sequana Medical (3,33) chutait enfin de 2,6%, Mithra (2,86) et Oxurion (0,0056) remontant par contre de 1,2 et 7,7%. Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,1015 USD, contre 1,0990 dans la matinée et 1,1010 la veille. Le lingot se négociait autour de 58.005 euros, en progrès de 85 euros. (Belga)