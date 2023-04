Bourse de Bruxelles - Les pertes l'emportent à la veille du week-end

Proximus (7,93) était en tête avec un recul de 2,6% en compagnie de KBC (63,90) et AB InBev (58,94) qui cédaient 1,7 et 1,2%, Ageas (39,72) se dépréciant de 0,7%. UCB (84,14) reculait de 1,6% également mais ne cédait que 0,1% compte tenu de son détachement de coupon, Solvay (105,95) et Galapagos (34,92) reculant de 0,2 et 0,5% alors que arGEN-X (343,90) regagnait 0,3%. Hors indice, un avertissement de Recticel (12,10) faisait plonger le titre de 24%, ING (11,05) et Deceuninck (2,35) abandonnant 3 et 2,5%. Celyad (0,63) et Sequana Medical (3,30) chutaient enfin de 4,8 et 3,5%, Nyxoah (7,04) abandonnant 2,5% tandis que Oxurion (0,0075) rebondissait de 44,2%. L'euro s'inscrivait à 1,0990 USD dans la matinée de vendredi, contre 1,1010 la veille vers 16H30. Le lingot se négociait autour de 58.000 euros, en progrès de 80 euros. (Belga)