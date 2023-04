Casa Valonia - "Un réel intérêt des partenaires espagnols"

De mardi à jeudi, Casa Valonia a rapproché plusieurs dizaines d'acteurs liés à des technologies digitales telles que l'animation, les jeux vidéo ou encore la réalité virtuelle. "L'Espagne est un partenaire important, mais pour lequel il faut trouver d'autres débouchés que le pharma et l'industrie mécanique. C'est pourquoi nous voulions capitaliser sur le numérique pour accentuer nos flux commerciaux, mais aussi académiques et de recherches", souligne la patronne de l'Agence wallonne à l'exportation. La Wallonie bénéfice d'une bonne image en Espagne, assure Mme Delcomminette. "Les premiers retours sont très positifs, on a senti une forte envie de renforcer les liens. Vingt-cinq entreprises ont présenté ici leurs activités, parmi lesquelles des leaders dans des secteurs de niche. Maintenant, il est aussi essentiel de travailler étroitement avec le monde académique pour disposer de suffisamment de ressources humaines, dans un secteur où la guerre des talents est déclarée." Le sentiment est partagé par Pierre-Yves Jeholet. "Que ce soit du côté politique, de l'enseignement supérieur ou encore culturel, il y a une réelle volonté de renforcer les liens avec la Fédération Wallonie-Bruxelles", se réjouit le ministre-président, qui a multiplié les visites d'universités de pointe durant son séjour. "Beaucoup de choses se sont passées, et on doit encore aller plus loin." (Belga)