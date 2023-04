Championnat du monde de rallye-raid - Price et Al-Attiyah gagnent la 4e étape du Sonora, Lurquin s'est fracturé la clavicule

Pour la troisième journée consécutive, Sanders devait s'élancer en premier et une fois de plus, le motard australien a fait un excellent travail. En cours d'étape, il a récolté plus de cinq minutes de temps bonus pour récompenser son travail. Au final, il termine quatrième à 1:40 du vainqueur de l'étape, Toby Price. Parti en quatrième position, l'Australien a rapidement dépassé l'Américain Ricky Brabec (Honda), parti trois minutes devant lui, et a récolté 47 secondes de bonification supplémentaires. L'Espagnol Tosha Schareina (Honda) a terminé à la deuxième place à 23 secondes. Au classement général, Sanders est en tête avec 5:42 d'avance sur Schareina. Sébastien Loeb et Fabian Lurquin ont été contraints à l'abandon mercredi après leur accident et de la blessure de Fabian Lurquin. Le Liégeois avait été transporté à l'hôpital. "Là, il s'est avéré que j'avais une petite fracture à la clavicule. Rien de grave, mais il était impossible de continuer", avait déclaré Lurquin. Un revers pour les leaders du championnat qui voient la menace de Nasser Al-Attiyah, qui va les dépasser au classement, se préciser. La dernière étape, de 139 kilomètres, mènera les concurrents de Puerto Peñasco à San Luis Rio Colorado vendredi. (Belga)