Chiffre d'affaires et base clients en hausse pour Proximus au premier trimestre

Le bénéfice opérationnel (Ebitda) a reculé, de 3,5%, à 432 millions d'euros. "L'effet favorable de l'augmentation de la marge directe (+2,4%) a été largement neutralisé par la hausse des dépenses d'exploitation (+8,3%). Cette situation s'explique principalement par les effets cumulés de l'inflation sur les salaires et l'augmentation du coût de l'électricité, partiellement atténués par une stricte gestion des coûts", explique le groupe. Le bénéfice net a reculé de 22%, à 94 millions. Sur la base de ces résultats et compte tenu de ses meilleures estimations pour le reste de l'année, le groupe confirme ses prévisions pour l'ensemble de 2023. Le chiffre d'affaires domestique devrait ainsi grimper de 1 à 3% alors que l'Ebitda sous-jacent domestique reculera de 3% en raison d'une "forte pression inflationniste". Compte tenu de cet impact inflationniste, l'entreprise procédera à de nouveaux ajustements de prix au second semestre. Ces adaptations porteront "sur une sélection de plans tarifaires résidentiels et professionnels". À l'instar des performances enregistrées sur les trois premiers mois de l'année, le groupe mise sur ses filiales internationales Bics et Telesign. Celles-ci représentent "un levier de croissance unique, qui lui permet de prendre une position de leader dans des marchés à taux de croissance à deux chiffres". (Belga)