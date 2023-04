Conflit au Soudan - Au moins 113 travailleurs humanitaires évacués du Darfour du Nord

Le gouverneur a ajouté que la situation à Al-Fashir, capitale de l'Etat qu'il dirige, était calme et stable depuis que les parties en conflit ont prolongé leur cessez-le-feu de 72 heures jeudi. À Khartoum, capitale du Soudan, des fusillades auraient par contre à nouveau lieu entre l'armée soudanaise (SAF) et les forces paramilitaires de soutien rapide (RSF), selon des témoins oculaires. Ces affrontements sont le résultat de l'escalade des tensions entre Mohamed Hamdane Daglo et Abdel Fattah al-Burhane. Les deux généraux étaient encore côte à côte lors du coup d'État militaire d'octobre 2021, mais le premier s'est progressivement éloigné du second. Le litige porte sur la date de l'intégration des RSF dans l'armée, dans le cadre d'un accord de partage du pouvoir avec les civils qui avaient mené les manifestations contre l'ancien président Omar al-Bashir en 2019. (Belga)