Conflit au Soudan - Le Royaume-Uni annonce qu'il arrêtera l'évacuation de ses ressortissants samedi

"Les gens doivent s'attendre à ce que dans 24 heures, c'est-à-dire d'ici 18H00, heure britannique (19H00 HB) demain (samedi), nous mettions fin à ces vols" d'évacuation des ressortissants britanniques, a déclaré le vice-premier ministre, Oliver Dowden, à des médias britanniques. "Plus de 1.500 personnes", dont la plupart sont des ressortissants britanniques et leurs familles, ont été évacuées depuis l'aérodrome de Wadi Saeedna près de la capitale Khartoum, a-t-il précisé. Plus de 2.000 ressortissants britanniques avaient signalé aux autorités vouloir être évacuées. Le ministère des Affaires étrangères a précisé de son côté que les personnes souhaitant être évacuées devaient se rendre à l'aérodrome d'ici 10H00 GMT (12H00 HB) samedi matin. Cet arrêt programmé s'explique par "la baisse significative" du nombre de citoyens britanniques qui se rendent à l'aérodrome d'où partent les vols d'évacuation, a justifié Oliver Dowden. Démentant toute volonté d'abandonner des Britanniques sur place, il a précisé que les autorités maintiendraient un "soutien diplomatique" au niveau de différents points de sortie du pays, par exemple à Port Soudan. Le Royaume-Uni avait commencé mardi à évacuer du Soudan ses ressortissants par avion militaire à la faveur du cessez-le feu conclu entre les belligérants, après avoir déjà fait sortir du pays dimanche dernier son personnel diplomatique et leurs familles. Le gouvernement reste très critiqué, accusé d'avoir mis plus de temps à évacuer ses ressortissants que d'autres États. Les témoignages de médecins travaillant dans le système public de santé britannique, le NHS, empêchés d'évacuation parce que n'ayant pas la nationalité britannique, sont largement relayés dans les médias britanniques. (Belga)