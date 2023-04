Des cyclistes belges et français renversés par une voiture en France, trois blessés graves

Un couple circulait sur une route de campagne à bord d'une voiture blanche lorsque le conducteur s'est déporté sur la gauche et a heurté le groupe de dix cyclistes. Trois victimes sont en urgence absolue avec un pronostic vital engagé: deux adultes et un jeune de 16 ans, qui serait de nationalité belge, selon France Bleu. Deux équipes du SMUR et une vingtaine de sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur place, d'après la Voix du Nord. Les victimes ont été transportées au CHR de Lille dont l'une par hélicoptère. Il s'agirait de la victime la plus jeune. Le groupe était composé de cyclistes français et belges, originaires de Templeuve et Tournai. Selon France Bleu, une enquête a été ouverte par le parquet de Douai et confiée à la compagnie de gendarmerie de la sous-préfecture du Nord. Elle devra déterminer la raison pour laquelle la voiture se trouvait sur le mauvais côté de la route. (Belga)