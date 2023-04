Deux arrestations en Grèce liées au meurtre d'un journaliste il y a 2 ans

Selon la police, "il s'agit de deux Grecs de 40 et 48 ans", qui doivent comparaître samedi devant le parquet d'Athènes. "Nous avions dit dès le premier instant que nous ferions tout pour élucider le meurtre de Georges Karaïwaz", s'est félicité le ministre sur sa page Facebook où il a annoncé l'arrestation de deux personnes "impliquées" dans cet assassinat. "Les enquêtes de la police grecque se sont accélérées ces derniers temps et ont abouti à l'élucidation" du meurtre, a ajouté Takis Theodorikakos. L'assassinat de Georges Karaïvaz, 52 ans, tué sur le coup par deux hommes sur une moto qui ont tiré sur lui à plusieurs reprises, était l'un des principaux facteurs ayant fait dégringoler la Grèce de 38 places dans le classement 2022 de l'ONG Reporters sans Frontières (RSF), référence mondiale en matière de liberté de la presse. En 108e position sur 180, soit le plus mauvais classement d'un État-membre de l'Union européenne, la Grèce est vivement critiquée par RSF et par de nombreuses ONG des droits humains pour le manque de protection des journalistes et des violations de la liberté de la presse ces dernières années. L'annonce ministérielle sur "l'élucidation du meurtre" de Georges Karaïvaz intervient à presque trois semaines des élections générales du 21 mai en Grèce, un scrutin serré, selon les sondages, entre le parti au pouvoir de la Nouvelle-Démocratie de Kyriakos Mitsotakis et la gauche Syriza de l'ancien Premier ministre Alexis Tsipras (2015-2019). (Belga)