Deux hélicoptères de l'armée américaine s'écrasent en Alaska

Les deux hélicoptères Apache AH-64 "se sont écrasés aujourd'hui près de Healy, en Alaska, pendant qu'ils revenaient d'un vol d'entraînement", a déclaré la 11e division aéroportée de l'US Army dans un communiqué. "Les secouristes sont sur place. L'incident fait l'objet d'une enquête et plus d'informations seront publiées une fois disponibles", précise-t-elle sans indiquer le nombre de victimes. Fin mars, neuf soldats étaient morts dans le crash de deux hélicoptères Black Hawk de l'armée américaine lors d'un exercice de vol nocturne dans le Kentucky (centre-est). Un hélicoptère Black Hawk s'était également écrasé mi-février en Alabama, dans le sud des Etats-Unis, tuant les deux occupants à bord. L'appareil, appartenant à la Garde nationale aérienne du Tennessee, réalisait lui aussi un vol d'entraînement, à proximité d'une autoroute et d'un autre axe routier. Les raisons du crash n'avaient alors pas été communiquées. wd/rle/juf (Belga)