Espagne: deux piétons tués à Madrid par un chauffeur qui tentait d'échapper à la police

L'homme a accéléré lorsque des agents de police ont tenté de l'arrêter car un enfant à bord du véhicule n'était pas assis dans le siège requis et adapté à son âge, a fait part la police. Le conducteur a ensuite renversé plusieurs piétons en roulant à grande vitesse dans une rue fort fréquentée de la ville, tuant deux personnes et blessant légèrement trois autres, selon la communication des services de secours sur Twitter. La voiture s'est ensuite immobilisée peu après, son pare-brise en éclats. Deux hommes, une femme et un bébé étaient à bord du véhicule, poursuit ce compte-rendu. Les trois adultes étaient connus des services de police, notamment pour des vols, selon le média espagnol El País, qui cite des sources policières. La femme et l'autre passager ont été arrêtés et l'enfant a été pris en charge par les services de la jeunesse. Le chauffeur a été en mesure de s'échapper dans un premier temps mais s'est finalement présenté quelques heures plus tard à la police, a communiqué celle-ci. (Belga)