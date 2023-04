Euroligue - Fenerbahce rétablit l'égalité sur le parquet de l'Olympiacos

Après avoir mené toute la rencontre, les Grecs, derrière Aleksandar Vezenkov (18 points), ont été rattrapés en début de quatrième quart-temps. Fenerbahce, avec ses trois Américains Carsen Edwards (16 pts), Nigel Hayes (15 pts) et Johnathan Motley (15 pts), a fait preuve de résilience pour prendre l'avantage et tenir en fin de rencontre. Barcelone a lui doublé son avance en s'imposant vendredi grâce à un solide dernier quart-temps (21-15) contre les Lituaniens du Zalgiris Kaunas, 89-81, après la large victoire conquise en ouverture de la série (91-69). Les Catalans ont pu s'appuyer sur les ailiers Jan Vesely et Nikola Mirotic, qui ont combiné 48 points et 10 rebonds, et Nicolas Laprovittola à la distribution (11 assists). Le scoring était plus réparti du côté lituanien, avec cinq joueurs entre 7 et 11 points derrière Ignas Brazdeikis (20 pts). Le troisième acte de ces deux confrontations aura lieu le 3 mai prochain. Kaunas recevra le Barça à 19h00 (heure belge) tandis que l'Olympiacos ira visiter Fenerbahce à 19h45 (heure belge). Hier soir, le Partizan Belgrade a porté son avance à 2-0 sur le parquet du Real Madrid (80-95) après une spectaculaire bagarre générale qui a mis fin à la rencontre prématurément. Monaco a égalisé à un manche partout après sa victoire face au Maccabi Tel-Aviv (86-74). La première équipe à remporter trois victoires dans sa série sera qualifiée pour les demi-finales. Les quatre vainqueurs se retrouveront pour le Final Four, les 19 et 21 mai à Kaunas en Lituanie. La finale révélera ensuite le successeur au Efes Istanbul au palmarès de l'Euroligue. (Belga)