Invasion de l'Ukraine - Enfants ukrainiens "déportés" par Moscou: Zelensky veut l'aide de Xi

"Nous devons engager (...) différents pays afin qu'ils fassent pression sur l'agresseur et terroriste russe, qui a kidnappé tant de nos enfants", a-t-il affirmé. "C'est vraiment difficile à faire" a toutefois estimé le président ukrainien face aux journalistes. Selon lui, l'ONU et d'autres acteurs internationaux tentent de "faire quelque chose" pour régler ce problème mais "pour l'instant, les résultats sont faibles". Kiev estime qu'au moins 19.400 enfants ont été "enlevés" et emmenés en Russie ou dans des territoires ukrainiens qu'elle occupe depuis le début de l'invasion de l'Ukraine et que beaucoup auraient été placés dans des foyers d'accueil, parfois à plusieurs milliers de kilomètres de leur domicile d'origine. Plus de 360 enfants ont pu être récupérés par les autorités ukrainiennes, selon les chiffres officiels. En mars, la Cour pénale internationale (CPI) a émis un mandat d'arrêt contre le président russe, Vladimir Poutine, au motif de ces déportations. Le tribunal basé à La Haye a aussi émis un mandat d'arrêt à l'encontre de Maria Lvova-Belova, la commissaire russe à l'enfance. Le procureur de la CPI, Karim Khan, a lui déclaré à l'AFP que le nombre de déportations présumées d'enfants ukrainiens vers la Russie ou des territoires qu'elle contrôle "atteignait des milliers". Volodymyr Zelensky a, par ailleurs, indiqué vendredi avoir mis en garde Pékin lors de son entretien avec Xi Jinping contre toute vente éventuelle d'armes chinoises à la Russie, mais a ajouté avoir "entendu une réponse positive" du président chinois à ce sujet. (Belga)