Invasion de l'Ukraine - Neuf morts et 16 blessés dans des frappes sur Donetsk

Les "atroces" frappes ukrainiennes "ont touché un hôpital, un parc et des immeubles d'habitation", a déclaré sur Telegram Denis Pouchiline, le chef des séparatistes prorusses de la région de Donetsk. Selon le Centre de contrôle et de coordination du cessez-le-feu dans le Donbass, mis en place par les accords de Minsk, les frappes ont fait "neuf morts", parmi lesquelles six femmes et une fillette de huit ans. Seize autres personnes ont été blessées, a indiqué l'antenne locale de ce Centre dans la région de Donetsk. Selon le maire de Donetsk, Alexeï Koulemzine, la plupart des victimes étaient les passagers d'un minibus. La région de Donetsk est l'une des quatre provinces ukrainiennes dont Moscou a revendiqué l'annexion après le déclenchement de l'offensive russe en février 2022. (Belga)