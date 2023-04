Invasion de l'Ukraine - Onze missiles de croisière détruits par la défense antiaérienne au-dessus de Kiev

Selon la municipalité de Kiev, 11 missiles de croisière tirés depuis des bombardiers stratégiques ont été abattus dans le ciel de la capitale, ainsi que deux drones, sans qu'ils aient fait de victimes ou de destructions notables. En revanche, à Dnipro, grande ville du centre-est de l'Ukraine, l'attaque russe a fait deux morts, selon le maire Borys Filatov. Des missiles "ont de nouveau tué des civils à Dnipro. Une jeune femme et un enfant de trois ans sont décédés", a-t-il indiqué sur Telegram. A Ouman, ville de quelque 80.000 habitants dans le centre du pays, une vidéo diffusée par les médias ukrainiens montre un immeuble d'habitation éventré avec de nombreux gravas au sol. Selon le gouverneur régional Igor Tabourets, Ouman a été touchée par deux missiles de croisière, l'un ayant touché un immeuble résidentiel et l'autre un entrepôt. "Nous avons cinq blessés, ils sont à l'hôpital", a-t-il précisé sur Telegram. A Kiev, une ligne électrique a été coupée à la suite de la chute d'un débris qui a aussi endommagé la chaussée, selon les autorités. "Aucune victime civile ni aucun dommage aux bâtiments résidentiels ou aux infrastructures n'ont été signalés" dans la capitale, a déclaré le chef des forces de défense antiaérienne de Kiev, Serguiï Popko, cité par l'administration. Si la Russie a régulièrement bombardé les villes et infrastructures ukrainiennes l'hiver dernier, les frappes massives étaient devenues plus rares ces derniers mois. Il s'agit de la première attaque massive de missiles sur la capitale ukrainienne depuis début mars. (Belga)