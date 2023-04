La Maison Blanche diffuse des photos du jour où Oussama ben Laden a été tué

Ils montrent notamment des hauts fonctionnaires se serrant la main après avoir appris que le terroriste avait été tué ou encore le président Barack Obama appelant des dirigeants du monde entier pour leur annoncer la nouvelle. Oussama ben Laden était le fondateur du réseau terroriste Al-Qaïda et le cerveau des attentats du 11 septembre 2001, qui ont fait plus de 3.000 morts. Le 29 avril 2011, le président américain autorise le raid sur le bâtiment d'Abbottabad au Pakistan que les services de renseignement américains ont identifié comme la probable résidence du terroriste. Le 30 avril, Barack Obama assiste au dîner de l'Association des correspondants de la Maison Blanche, où il plaisante notamment aux dépens de Donald Trump. Un jour plus tard, il suit le raid des commandos américains au Pakistan depuis la "salle de guerre" de la Maison Blanche, en compagnie, entre autres, des chefs de l'état-major de l'armée et de la secrétaire d'État aux Affaires étrangères de l'époque, Hillary Clinton. (Belga)