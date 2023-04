Le congé parental de plus en plus prisé par les hommes

Lors du mois de mars, le nombre d'allocations d'interruption pour congé parental s'est élevé à 91.079, soit une augmentation de 8,1% par rapport au même mois de l'année précédente. Pour rappel, les parents ont droit à quatre mois de congé parental pour chaque enfant de moins de 12 ans; période au cours de laquelle ils bénéficient d'un revenu de remplacement versé par l'Onem. Pendant la pandémie, ce dispositif a connu un succès croissant dans le pays. Au mois de mars 2023, le nombre d'allocations d'interruption pour congé parental a ainsi bondi de plus de 38% par rapport à mars 2019. De plus en plus d'hommes font la demande d'un congé parental. Le nombre d'allocations accordées aux hommes a grimpé de 12,1% en mars sur une base annuelle, soit deux fois plus vite que chez les femmes (+6%). En termes absolus cependant, les femmes (58.876 en mars 2023) sont plus nombreuses à prendre un congé parental que les hommes (32.203). Traditionnellement, les femmes optent plus souvent pour des crédit-temps, des congés thématiques (notamment le congé parental) ou des interruptions de carrière, observe l'organisme. Sur les 240.263 allocations d'interruption accordées en mars, 148.439 ont été attribuées aux femmes et 91.824 aux hommes. Globalement, les hommes grignotent peu à peu leur retard en matière d'allocations d'interruption, tous congés confondus : +6,3%, contre -0,1% chez les femmes. En mars, les hommes ont d'ailleurs pris davantage de crédit-temps (+6,8%) que les femmes, pour lesquelles l'Onem a même constaté un recul (-3,8%). (Belga)