Le licenciement d'un délégué syndical par ING jugé infondé, la banque va en appel

En février dernier, il avait été rendu public qu'ING avait entamé une procédure de licenciement avec effet immédiat à l'encontre du principal délégué syndical Setca. Il lui était reproché d'avoir partagé des informations confidentielles et stratégiques avec une tierce personne. Le syndicat avait démenti et expliqué qu'il s'agissait uniquement d'un bulletin avec des informations de base. Le Setca avait décidé de contester le licenciement. L'auditorat du travail de Bruxelles a déclaré la demande de licenciement "recevable, mais non fondée", a indiqué le Setca dans le quotidien L'Echo. Dans une réaction, ING confirme ce verdict mais regrette que le tribunal ne se soit pas prononcé sur le fond de l'affaire. La banque annonce faire appel à la décision. "Le statut protégé de l'employé ne change rien à la gravité des faits et aux sanctions qui y sont attelées", réagit la banque. Une procédure de recours étant entamée, le contrat d'emploi du travailleur protégé reste suspendu. (Belga)