Les prix du mazout de chauffage en légère diminution dès samedi

Le prix maximum du gasoil diesel (application chauffage) s'établira à 0,8554 euro le litre (-0,0153 euro) pour moins de 2.000 litres et à 0,8179 euro (-0,0153) à partir de 2.000 litres. Le gasoil chauffage 50S enregistrera également une légère baisse. Il atteindra 0,8471 euro le litre (-0,0163 euro) pour moins de 2.000 litres et 0,8096 euro le litre (-0,0162 euro) pour plus de 2.000 litres. (Belga)