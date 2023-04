Lotto Volley League - Roulers décroche la première manche de la finale contre Maaseik

Au terme d'une phase classique et de playoffs bien menés, les deux formations se retrouvaient ce vendredi soir pour la première manche de la finale. Dans le premier set, les deux équipes ne se lâchaient pas, mais c'est Maaseik qui, grâce à plus de solidité, l'emportait (24-26). Une manche qui avait le don de réveiller les Roulariens, grands favoris au titre après leur finale perdue en CEV Cup. Dans le second set, les locaux s'imposaient sans aucun souci (25-13), avant de confirmer leur supériorité dans la troisième manche (25-19). Dans la quatrième manche, le suspense était, une nouvelle fois, au rendez-vous, les deux formations s'offrant un sérieux chassé-croisé. Mais au final, Roulers l'emportait de justesse (26-24). Le champion sera désigné au terme de trois matches gagnés. La deuxième manche se disputera mardi prochain à Maaseik. (Belga)